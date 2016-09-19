Бюджет-2017: Кабмин предлагает увеличить акцизы на алкоголь на 20%, на сигареты – на 30%

Кабинет министров Украины предлагает депутатам принять изменения в Налоговый кодекс и увеличить акцизы на алкогольные напитки на 20%, на табачные изделия - специфическую ставку на 30%, адвалорную ставку на 3 п.п. - с 12% до 15%.

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Соответствующие изменения содержатся в проекте закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» №5132.

Согласно документу, правительство предлагает увеличить акцизы на винодельческую продукцию и слабоалкогольные напитки на индекс потребительских цен, то есть на 12%.

"Изменения норм Налогового кодекса Украины, предложенные законопроектом, имеют целью создать условия для увеличения поступлений в бюджет и обеспечения сбалансированности бюджета 2017 года, а также для адаптации к нормам европейского законодательства", - говорится в пояснительной записке к документу.

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Согласно документу, минимальное акцизное обязательство по уплате акциза на сигареты с фильтром и без увеличено с 425,75 до 553,48 грн/тыс. шт.

Кроме того, правительство предлагает внедрить единую ставку акцизного налога на дизельное топливо на уровне 125,5 евро за 1000 л вместо дифференцированной ставки 125,5 евро и 95 евро в зависимости от содержания серы.

«Сейчас ставки акцизного налога на подакцизные товары значительно ниже, чем минимальные установленные Директивами для европейских стран. В частности, на табачные изделия - в 6 раз, на водку - в 1,5 раза, дизельное топливо – в 2,6-3,5 раза (в зависимости от содержания серы). Увеличение ставок акцизного налога будет способствовать приближению к нормам законодательства Евросоюза, сокращению потребления вредных для здоровья товаров», - отмечается в документе.

Правительство также предлагает повысить ставку рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом для радиосвязи в диапазоне радиочастот 2300-2400 МГц и 2500-2690 МГц с 40,92 до 20 тыс. грн за 1 МГц. В части рентной платы за транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины правительство предлагает увеличить ставку рентной платы с 2,4 долл. США за транзитную транспортировку одной тонны аммиака за каждые 100 километров расстояния соответствующих маршрутов его транспортировки до 4,8 долл.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины закладывает в проект государственного бюджета на 2017 год рост доходной части на 16,7% - до 876,9 млрд грн, а также рост ВВП на уровне 3%. При этом правительство не планирует повышать ставки по ключевым налогам.