Fitch прогнозирует рост экономики Украины в следующем году не выше 2%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на уровне не более 2%, что несколько пессимистичнее прогноза украинского правительства, ожидающего роста минимум на 3% ВВП по итогам 2017 года.

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Об этом говорится в сообщении агентства.

«Fitch прогнозирует для Украины рост ВВП в 1-2% в 2016-2017 годах, после падения на 9,9% в 2015 году», - говорится в сообщении.

Ранее Fitch Ratings ухудшило свои прогнозы по росту экономики Украины по итогам 2016 года, снизив их до 1% с 2%.

Кабинет министров Украины сохранил прогноз роста экономики в 2017 году на уровне 3% при инфляции 8,1% и безработице в 8,7%, рассматривая эти показатели как базовые для формирования бюджета на 2017 год. Рост в 3% также прогнозируют в Европейской комиссии.