Транш от МВФ - хороший сигнал, но он не снимает обеспокоенности относительно реформ - Fitch

Об этом говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch Ratings, опубликованном на его сайте.

«Политическая неопределенность и непростая программа реформ означают, что нельзя исключать задержки с выделением средств в рамках программы МВФ по Украине в будущем, что указывает на сохранение внешних факторов уязвимости у страны, - подчеркнули в Fitch. - Способность правительства Гройсмана обеспечивать дальнейшие структурные реформы остается неопределенной. Оно имеет очень незначительное большинство в парламенте, а дисциплина в рядах некоторых составляющих его партий является слабой».

Читайте такжеFitch прогнозирует рост экономики Украины в следующем году не выше 2%

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд поздно вечером 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Комментируя решение Совета директоров Фонда, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что Украина демонстрирует признаки экономического восстановления. Однако стране многое предстоит сделать, чтобы добиться стабильного экономического роста. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отмечал, что решение Фонда - открывает для нашей страны окно возможностей для привлечения инвестиций в экономику.

Решение о выделении средств было принято после более чем годичной паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом порядка 1,3 млрд долл. уже до конца текущего года.