Бюджет-2017: правительство планирует одолжить почти 175 миллиардов гривень

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2017 год прогнозирует объем государственных заимствований в сумме 174,797 млрд грн, что на 28,2 млрд грн меньше плана на 2016 год.

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Об этом говорится в тексте соответствующего законопроекта «О государственном бюджете Украины на 2017 год» (№5000).

Согласно документу, внешние заимствования могут составить 70,890 млрд грн, внутренние – 103,9 млрд грн. Таким образом, внешние заимствования в 2017 году могут составить 40,6% от общего объема поступлений, а внутренние - 59,4%.

«Государственные заимствования будут осуществляться в соответствии с условиями на финансовом рынке Украины, финансовых рынках других стран и условиями кредитования соответствующих международных финансовых организаций. При этом ставки для внутренних долговых инструментов будут варьироваться в среднем в диапазоне 7-14% годовых, в зависимости от типа долгового инструмента. Для внешних долговых инструментов ставки будут составлять для ОВГЗ - около 8% годовых, макрофинансовой помощи ЕС – 1% годовых», - говорится в пояснительной записке к документу.

Вместе с тем, условия государственных заимствований могут меняться в зависимости от влияния внешних политических, экономических и военных факторов.

Как сообщал УНИАН, правительство в рамках проекта государственного бюджета Украины на 2017 год планирует предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года в сумме 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн. Государственный долг, рассчитанный в национальной валюте, составит 66,4% ВВП, а в сумме государственный и гарантированный государством долг - 88,8% ВВП.

Также в записке отмечается, что на конец 2017 года доля внутреннего долга составит около 33,7% от объема государственного долга, внешнего - около 66,3%.