Бюджет-2017: госдолг ожидается на уровне 2,3 триллиона гривень, или 88,8% ВВП

Кабинет министров в рамках проекта государственного бюджета Украины на 2017 год планирует предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года в сумме 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

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Об этом говорится в тексте соответствующего законопроекта «О государственном бюджете Украины на 2017 год» (№5000), обнародованном на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, государственный долг, рассчитанный в национальной валюте, составит 66,4% ВВП, а в сумме государственный и гарантированный государством долг - 88,8% ВВП.

Также в записке отмечается, что на конец 2017 года доля внутреннего долга составит около 33,7% от объема государственного долга, внешнего - около 66,3%.

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Общие выплаты по госдолгу в 2017 году за счет средств госбюджета в рамках проекта оцениваются на уровне 240,897 млрд грн, в том числе погашение госдолга – 129,559 млрд грн, обслуживание госдолга – 111,338 млрд грн. Объем государственных заимствований ожидается на уровне 174,797 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабмин обнародовал проект госбюджета Украины на 2017 год с предельным объемом дефицита в сумме 77,547 млрд грн, доходами в 706,269 млрд грн, расходами – 775,265 млрд грн.

В июне текущего года правительство утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.

В рамках действующего законодательства правительство должно внести на рассмотрение парламента проект госбюджета на следующий год до 15 сентября текущего года, однако последние несколько лет Кабмин вносил проект в Верховную Раду и сразу же отзывал для доработки.