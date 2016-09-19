Гривня на межбанке укрепилась еще на 11 копеек – до 25,76 за доллар

В понедельник, 19 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,71/25,76 грн/долл.

Читайте такжеВ НБУ говорят, что контролируют ситуацию на валютном рынке, а падение гривны было прогнозируемым

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта выросла по отношению к доллару США на 11 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7030/28,7580 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3960/0,3970 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,7992 грн/долл., к этому часу заключено 115 сделок на сумму 61,26 млн долл.