Переселенцам в 2017 году могут выделить 3,3 миллиарда помощи

Кабинет министров предлагает выделить 3,264 млрд грн на ежемесячную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание в 2017 году.

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Соответствующие расходы заложены в проекте бюджета на 2017 год, обнародованном на сайте парламента.

По состоянию на 12 сентября общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила 2,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 сентября текущего года на учете находятся 1 млн 699 тыс. 319 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма, или 1 377 184 семей.

Более 982 тыс. семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 906 тыс. семей ее получили.