Правительство ожидает в 2017 году получить от НБУ 41 миллиард гривень прибыли

Кабинет министров Украины в госбюджете на 2017 год ожидает, что Национальный банк Украины перечислит 41 миллиард гривень своей прибыли.

Об этом говорится в тексте соответствующего законопроекта "О государственном бюджете Украины на 2017 год" (№5000).

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"Установить, что в 2017 году Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком Украины резервов в порядке и размерах, определенных Законом Украины "О Национальном банке Украины", перечисляет в Государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 41 миллиарда гривень", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует в следующем году перечислить в бюджет 31,2 миллиарда гривень своей прибыли. По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, Национальный банк направил письмо Министерству финансов, в котором указал, что прогноз регулятора по прибыли на следующий год составляет 31,2 миллиарда гривень.

Национальный банк Украины планирует в 2016 году перечислить в государственный бюджет Украины 38 миллиардов гривень своей прибыли.