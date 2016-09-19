Бюджет Минобороны в 2017 году планируют увеличить на 15% - до 64 миллиардов

Кабинет министров планирует увеличить финансирование Министерства обороны Украины в 2017 году на 15% - до 64 млрд грн с 55,6 млрд грн, выделенных 2016 году.

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Такие данные содержатся в проекте государственного бюджета на 2017 год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В частности, на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины и для подготовки войск предлагается выделить 51,863 млрд грн. На развитие вооружения и техники для украинской армии в следующем году предлагается выделить 6,238 млрд грн.

На медицинское лечение, реабилитацию личного состава ВСУ и ветеранов боевых действий в проекте бюджета предусмотрено 1,923 млрд грн. Еще 2,106 млрд грн предлагается выделить на подготовку военных специалистов в высших учебных заведениях, а также повышение квалификации и переподготовку военных.

Строительство жилья для военных в следующем году может быть профинансировано в объеме 751 млн грн. На утилизацию боеприпасов предусмотрено 140,8 млн грн.

Кроме того, по статье "Расходы для Министерства обороны Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства" предусмотрено 527 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство заложило в проект государственного бюджета на 2017 год, для сферы обороны и безопасности 129 млрд грн, что на 14,5 млрд грн больше аналогичной статьи расходов в бюджете 2016 года.

Позже президент Украины Петр Порошенко одобрил предложения Совета национальной безопасности и обороны в закон о государственном бюджете на 2017 год, предусматривающие 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны и 1,1 млрд грн на погашение оборонных кредитов