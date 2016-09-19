Кабмин предлагает в 2017 году сохранить пенсионный сбор с покупки валюты

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде сохранить в 2017 году сбор в Пенсионный фонд с операций по покупке наличной иностранной валюты.

Согласно приложениям к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2017 год" (№5000), обнародованным на сайте Верховной Рады, в следующем году правительство ожидает поступлений в госбюджет от операций по покупке иностранной валюты в наличной форме в сумме 260,586 миллиона гривень.

Кроме того, сегодня, 19 сентября, главное научно-экспертное управление Верховной Рады обнародовало заключение к законопроекту №4741, предлагающему отменить уплату пенсионного сбора с покупки наличной валюты физическими лицами и паспортизацию валютообменных операций.

В своем заключении эксперты напомнили, что в рамках Конституции Украины за разработку и обеспечение выполнения госбюджета отвечает Кабинет министров, в связи с чем логично для принятия взвешенного решения получить соответствующее экспертное заключение правительства, в частности, относительно влияния отмены сбора на показатели бюджета.

Ранее в Национальном банке Украины неоднократно заявляли, что отмена пенсионного сбора с покупки наличной валюты снизит оборот теневого рынка в Украине, который, по оценкам экспертов, достигает 1 миллиарда долларов ежемесячно.

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Как сообщал УНИАН, обязательный пенсионный сбор с покупки валюты в наличной и безналичной формах по ставке 0,5% был введен для юридических и физических лиц в 2014 году Законом Украины "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине".

В начале 2015 года Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы" ставка сбора была повышена до 2%, при этом юридические лица и операции по безналичной покупке валюты были освобождены от уплаты сбора.

По оценкам ассоциации "Украинский кредитно-банковский союз", существование сбора провоцирует рост теневого валютного рынка, объем которого уже достиг 50%, что создает дополнительное девальвационное давление на гривню и усложняет механизм функционирования официального валютного рынка в стране.

В июне группа депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, предлагающий отменить уплату пенсионного сбора с покупки наличной валюты