Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины во втором квартале

Валовый внутренний продукт Украины, согласно обновленным данным Государственной службы статистики Украины, во втором квартале 2016 года в годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, вырос на 1,4%, что на 0,1 п.п. выше предварительной оценки в 1,3%, обнародованной 15 августа.

Как сообщается на сайте Госстата, оценки роста ВВП во втором квартале по сравнению с предыдущим, первым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора, остаются неизменными - на 0,6%.

Также сообщается, что номинальный ВВП по итогам второго квартала составил 531,8 миллиарда гривень, а в расчете на одного человека – 12,453 тысячи гривень.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора снизился на 0,7%, по сравнению с первым кварталом 2015 года - вырос на 0,1%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.