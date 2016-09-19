Глава ГФС поддерживает введение налоговых каникул для новосозданных предприятий

Глава Государственной налоговой службы Роман Насиров поддерживает инициативу Министерства финансов о введении для новосозданных предприятий налоговых каникул.

Об этом он сообщил журналистам в ходе подписания меморандума о партнерстве и сотрудничестве между Ассоциацией налогоплательщиков Украины и Республиканской Конфедерацией предпринимательства Беларуси.

При этом Насиров отметил, что целесообразнее вводить такие каникулы на более короткий срок, чем 5 лет, которые предлагал Минфин.

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"Можно было бы поддержать, но, наверное, более короткий срок и очень четкие условия, чтобы это не стало дыркой в законодательстве, чтобы этим не воспользовались для других целей", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины предлагает установить налоговые каникулы для новосозданных предприятий сроком на 5 лет. Соответствующая инициатива отображена в рабочей версии пакета изменений в Налоговый кодекс, которую министр финансов Александр Данилюк представил на заседании Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады. По инициативе Минфина вновь созданные предприятия получат выбор, в какой системе лучше работать - на общей в условиях каникул или на упрощенной с уплатой единого налога.