Кабмин утвердит доклад мониторинговой миссии США в качестве плана действий по реформе таможни

Кабинет министров Украины утвердит доклад мониторинговой миссии Таможенной и пограничной службы США в качестве плана действий по реформе таможни.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с делегацией США по реформе таможни.

"Система требует быстрых и всеохватывающих изменений. Мы здесь рассчитываем на ваш большой опыт. Я бы предложил, чтобы мы двигались быстро, и следующий шаг - правительство утвердит рекомендации. Это будет план действий по проведению реформ. А также - создать совместную рабочую группу, которая будет внедрять эти изменения", - сказал он.

В свою очередь, посол США Мари Йованович, присутствовавшая на встрече, подчеркнула, что реформа таможни является не только важной частью трансформации Украины, но и даст возможность почувствовать улучшения рядовым гражданам.

"Нам необходимо и в дальнейшем реализовывать реформу в этой сфере для того, чтобы бороться с повсеместной коррупцией, чтобы повысить уровень эффективности работы Таможенной службы, уровень сборов, которые поступают через налоги, улучшить внешнюю торговлю, а также уровень безопасности импортируемых и экспортируемых товаров. Это сможет продемонстрировать народу Украины, что изменения не только возможны, но и улучшают их жизнь", - подчеркнула Йованович.

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Как сообщал УНИАН, в мае Украина и США заключили соглашение о взаимной помощи таможенных администраций, предусматривающее сотрудничество между Государственной фискальной службой Украины и Таможенной и пограничной службой США в пресечении противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран. Соглашение стало одним из этапов двухлетнего проекта реформирования украинской таможни от правительства США с объемом финансирования 4 млн долл. Проект был согласован весной 2016 года.

Государственная фискальная служба Украины, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, была сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка. По словам главы Кабмина Владимира Гройсмана, ГФС была и остается чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти в Украине. В этой связи реформа ГФС является приоритетом работы правительства.