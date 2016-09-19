Гривня за день укрепилась на 10 копеек

В понедельник, 19 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,71/25,76 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 10 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7330/28,7840 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3980/0,3990 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,7670 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 482 сделки на сумму 324,04 миллиона долларов.