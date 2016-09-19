Основной рост налоговых поступлений произойдет за счет детенизации экономики - Насиров

Основной рост налоговых поступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом будет обеспечено за счет детенизации экономики.

Об этом во время подписания меморандума о партнерстве и сотрудничестве между Ассоциацией налогоплательщиков Украины и Республиканской Конфедерацией предпринимательства Беларуси заявил председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров.

"В этом году доходная часть бюджета больше на 120-130 миллиардов гривень по сравнению с прошлым годом. Мы в этом году на той же налоговой базе", - сказал он.

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Насиров отметил, что увеличение налоговых поступлений по сравнению с прошлым годом планируется на уровне 50-70 миллиардов гривен.

"Немного влияет инфляция сильно влияет детенизация, администрирования и увеличение прибыльности - это основные источники роста", - отметил председатель ГФС.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины обнародовал проект государственного бюджета Украины на 2017 год с предельным объемом дефицита в сумме 77,547 миллиарда гривен. Согласно документу, доходы госбюджета установлены в сумме 706,269 миллиарда гривен, расходы - 775,265 миллиарда гривен.