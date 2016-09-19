Кабмин планирует увеличить бюджет Мининфраструктуры на 66%

Кабинет министров планирует увеличить финансирование Министерства инфраструктуры Украины в 2017 году на 66% - до 1,152 миллиарда гривень с 693 миллионов гривень, выделенных 2016 году.

Такие данные содержатся в проекте государственном бюджета на 2017 год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

На аппарат министерства предлагается выделить 104 миллиона гривень. В частности, из этой суммы 64 миллиона гривень планируется выделить на общее руководство и управление в сфере инфраструктуры, еще 39 миллионов гривень - на поддержку эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов, внутренних водных путей, в том числе на проведение дноуглубительных работ.

Также Министерству инфраструктуры планируется выделить 250 миллионов гривень на проекты по реализации инфраструктурных объектов на востоке Украины, в частности, на контролируемой украинским правительством части Донецкой и Луганской областей, а также в смежных Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

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На Государственную специальную службу транспорта Украины, подконтрольной министерству, предлагается выделить 483 млн грн, на Государственную авиационную службу -190 миллионов гривень, а на Государственную службу по безопасности на транспорте - еще 122,6 миллиона гривень.

Кроме того, в бюджете министерства также заложено 2,014 миллиона гривень на финансирование Национального агентства по вопросам и проведению в Украине финальной части Евро-12 по футболу.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году бюджет Министерства инфраструктуры составил 693 миллиона гривень.