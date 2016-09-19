Депутаты предложили Раде ограничить ставку по кредитам для Фонда гарантирования 1% годовых

Группа народных депутатов Верховной Рады Украины – членов парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности предложили на законодательном уровне ограничить процентную ставку по кредитам, привлекаемым Фондом гарантирования вкладов физлиц, на уровне 1% годовых.

Об этом говорится в законопроекте №5138, зарегистрированном на сайте Рады сегодня, 19 сентября, которым предлагается внести изменения в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

В частности, авторы законопроекта предложили установить, что Фонд платит Национальном банку за пользование полученным кредитом 1% годовых либо государство компенсирует НБУ разницу при более высокой ставке. Такую же ставку депутаты предложили устанавливать и при получении Фондом кредитов у Министерства финансов.

Кроме того, депутаты предложили установить, что в ходе судебных разбирательств Фонда или неплатежеспособных банков в его управлении Фонд уплачивает судебный сбор исключительно в случае вступления в силу судебного решения.

Читайте такжеФонд гарантирования попросил у Минфина почти 8 миллиардов гривень

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 - 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 финучреждений.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин в интервью УНИАН сообщил, что Фонд должен по кредитам более 51 миллиарда гривень Министерству финансов и почти 9,1 миллиарда – Национальному банку. Кроме того, в сентябре Фонд обратился в Министерство финансов с заявкой о получении финансирования на 7,9 миллиарда гривень.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 сентября 2016 года составил 6,586 миллиарда гривень, что на 872 миллионов гривень, или на 11,7%, меньше показателя на 1 августа. С начала года объем финансовых ресурсов фонда сократился более чем в 2 раза.