Бюджет-2017: налоговые поступления ожидаются на уровне 588 миллиардов

Кабинет министров Украины в госбюджете на 2017 год закладывает налоговые поступления на уровне 588,024 миллиарда гривень.

Об этом говорится в тексте соответствующего законопроекта "О государственном бюджете Украины на 2017 год" (№5000).

В частности, налоги и сборы на доходы физических лиц составят 63,162 миллиарда гривень, налог на прибыль предприятий 57,280 миллиарда гривень, рентная плата – 52,114 миллиарда гривень, акцизный налог – 109,596 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы Государственной фискальной службы Романа Насирова основной рост налоговых поступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом будет обеспечен за счет детенизации экономики.

Кабинет министров Украины обнародовал проект государственного бюджета Украины на 2017 год с предельным объемом дефицита в сумме 77,547 миллиарда гривень. Согласно документу, доходы госбюджета установлены в сумме 706,269 миллиарда гривень, расходы – 775,265 миллиарда гривень.