В Канаде подали на ратификацию соглашение о зоне свободной торговли с Украиной

Об этом в своем Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

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"Канадское правительство внесло на ратификацию в Парламент Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой - это сделано в первый же день осенней сессии Парламента", - написал Шевченко.

По его словам, следующий шаг - через 21 сессионный день правительство внесет законопроекты на имплементацию. "Теперь очередь за украинским правительством и Верховной Радой. Поздравляю всех, кто трудился над Соглашением, и всех, кто этим Соглашением сможет воспользоваться!" – добавил посол.

Ранее сегодня в Канаде заявили, что не признают выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму.