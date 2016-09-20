Благосостояние россиян ухудшается: зарплаты и потребление сжались до 8-летнего минимума

09:01, 20 сентября 2016
Финансы
796

Уровень субъективной бедности (доля респондентов, которым, по их словам, денег хватает только на еду или не хватает даже на нее) в июле 2016 года увеличился по сравнению с июлем 2015-го с 36% до 41%.

REUTERS

Статистика Росстата о состоянии внутреннего потребления и доходов в августе 2016 года оказалась предсказуемо слабой, пишет "Коммерсант".

«Ключевые показатели благосостояния ухудшились, продемонстрировав самое сильное снижение располагаемых доходов с декабря 2008 года и сжатие реальных зарплат на фоне пересмотра июльских показателей в сторону уменьшения»,— отмечает Дмитрий Полевой из банка ING. Динамика номинальной зарплаты в августе осталась на уровне июля — плюс 5,8% в годовом выражении, что является минимумом с января 2016 года.

Читайте такжеРоссияне погрязли в долгах: просрочка по кредитным картам растет рекордными темпамиРеальные располагаемые доходы в августе снизились на 8,3% в годовом выражении (после снижения на 7,3% в июле и на 4,8% в июне), а зарплаты — на 1% (показатель за июль был понижен Росстатом с плюс 0,6% до минус 1,3%). Динамика оборота розницы в августе по сравнению с июлем также фактически не изменилась — показатель составил минус 5,1% год к году (минус 5,2% месяцем ранее). «Медленное улучшение экономической активности в годовом выражении частично объясняется низкой базой прошлого года. Кроме того, поддержку статистике августа оказал календарный эффект — два дополнительных рабочих дня по сравнению с августом 2015 года»,— поясняет господин Полевой.

Оценки ЦМАКПа с устранением сезонных и календарных эффектов свидетельствуют, что реальные доходы падают теми же темпами, что и зарплаты. Если во втором квартале в среднем за месяц они снижались на 1,1%, то в третьем — на 1,2%, что происходит из-за ускоренного падения пенсий и поступлений от предпринимательской деятельности. После индексации зарплат частными компаниями в начале года, в первом квартале 2016-го в среднем за месяц они увеличивались на 1,1%, во втором — их рост обнулился, а в третьем составил минус 1,1%, сведя на нет все достижения начала года.

Скачок спроса на непродовольственные товары объясняется стабилизацией инфляционных ожиданий, снижением регистрируемой безработицы и сокращением нормы сбережений домохозяйств (особенно заметно в июле—августе) и, в значительной степени, увеличением розничного кредитования. Все это подогрело спрос населения на квартиры, автомобили (особенно на вторичном рынке), электронику и одежду. Но уровень субъективной бедности (доля респондентов, которым, по их словам, денег хватает только на еду или не хватает даже на нее) в июле 2016 года увеличился по сравнению с июлем 2015-го с 36% до 41%, согласно опросам ФОМ.

Хотя, по данным ЦБ, розничное кредитование граждан за июль снизилось на 0,5% (с учетом валютной переоценки), а за август выросло на 0,3%, просроченная задолженность по нему прирастала темпами в 1,4% и 1,3% соответственно. В такой ситуации надеяться на устойчивый рост частного спроса не приходится. Более того, в заявлении от 16 сентября совет директоров ЦБ дает понять, что неконтролируемый рост частного потребления, основанный на увеличении кредитования, является основным риском для реализации политики регулятора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter