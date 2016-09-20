Благосостояние россиян ухудшается: зарплаты и потребление сжались до 8-летнего минимума

Статистика Росстата о состоянии внутреннего потребления и доходов в августе 2016 года оказалась предсказуемо слабой, пишет "Коммерсант".

«Ключевые показатели благосостояния ухудшились, продемонстрировав самое сильное снижение располагаемых доходов с декабря 2008 года и сжатие реальных зарплат на фоне пересмотра июльских показателей в сторону уменьшения»,— отмечает Дмитрий Полевой из банка ING. Динамика номинальной зарплаты в августе осталась на уровне июля — плюс 5,8% в годовом выражении, что является минимумом с января 2016 года.

Читайте такжеРоссияне погрязли в долгах: просрочка по кредитным картам растет рекордными темпамиРеальные располагаемые доходы в августе снизились на 8,3% в годовом выражении (после снижения на 7,3% в июле и на 4,8% в июне), а зарплаты — на 1% (показатель за июль был понижен Росстатом с плюс 0,6% до минус 1,3%). Динамика оборота розницы в августе по сравнению с июлем также фактически не изменилась — показатель составил минус 5,1% год к году (минус 5,2% месяцем ранее). «Медленное улучшение экономической активности в годовом выражении частично объясняется низкой базой прошлого года. Кроме того, поддержку статистике августа оказал календарный эффект — два дополнительных рабочих дня по сравнению с августом 2015 года»,— поясняет господин Полевой.

Оценки ЦМАКПа с устранением сезонных и календарных эффектов свидетельствуют, что реальные доходы падают теми же темпами, что и зарплаты. Если во втором квартале в среднем за месяц они снижались на 1,1%, то в третьем — на 1,2%, что происходит из-за ускоренного падения пенсий и поступлений от предпринимательской деятельности. После индексации зарплат частными компаниями в начале года, в первом квартале 2016-го в среднем за месяц они увеличивались на 1,1%, во втором — их рост обнулился, а в третьем составил минус 1,1%, сведя на нет все достижения начала года.

Скачок спроса на непродовольственные товары объясняется стабилизацией инфляционных ожиданий, снижением регистрируемой безработицы и сокращением нормы сбережений домохозяйств (особенно заметно в июле—августе) и, в значительной степени, увеличением розничного кредитования. Все это подогрело спрос населения на квартиры, автомобили (особенно на вторичном рынке), электронику и одежду. Но уровень субъективной бедности (доля респондентов, которым, по их словам, денег хватает только на еду или не хватает даже на нее) в июле 2016 года увеличился по сравнению с июлем 2015-го с 36% до 41%, согласно опросам ФОМ.

Хотя, по данным ЦБ, розничное кредитование граждан за июль снизилось на 0,5% (с учетом валютной переоценки), а за август выросло на 0,3%, просроченная задолженность по нему прирастала темпами в 1,4% и 1,3% соответственно. В такой ситуации надеяться на устойчивый рост частного спроса не приходится. Более того, в заявлении от 16 сентября совет директоров ЦБ дает понять, что неконтролируемый рост частного потребления, основанный на увеличении кредитования, является основным риском для реализации политики регулятора.