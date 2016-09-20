Власти РФ в рамках наполнения бюджета хотят повысить налоги для газовых компаний

Министерство финансов РФ в рамках наполнения доходной базы бюджета 2017 года предлагает повысить НДПИ на газ и газовый конденсат не только для «Газпрома», но и для независимых производителей газа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

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По словам одного из них, всего Минфин планирует собрать с газовой отрасли дополнительно 179 млрд руб. к базе этого года за счет повышения НДПИ. Министерство предполагает повысить нагрузку на «Газпром» на 79 млрд руб., а еще 100 млрд руб. — забрать у независимых производителей газа.

Отмечается, что изначально рассматривался вариант, при котором, как и в 2016 году, всю тяжесть незапланированного повышения НДПИ примет на себя «Газпром» (в этом году за счет роста этого налога министерство собиралось получить с монополии дополнительно около 100 млрд руб.). Всего в этом году министерство финансов планировало собрать с учетом дополнительных изъятий у «Газпрома» 555 млрд руб. газового НДПИ, но эти планы основывались на среднегодовой цене нефти $50 за баррель. Поскольку она пока ниже (за январь — август средневзвешенная цена — около $39 за баррель), то, вероятнее всего, полностью реализовать план не получится: за семь месяцев этого года было собрано 293,3 млрд руб.

Кроме того, правительство России обсуждает и размер повышения налогового бремени для нефтяников, из отрасли предлагается в 2017 году дополнительно изъять 200 млрд руб. Однако механизм роста налогов на газовиков пока на более ранней стадии дискуссий. По словам источников, в настоящий момент не принято окончательное решение о таком распределении нагрузки, а его обсуждение в правительстве и с компаниями еще предстоит.