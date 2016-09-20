На мировых торгах основные валюты стабильны в ожидании решений из Японии и США

На мировых торгах во вторник, 20 сентября, основные валюты стабилизировались на ожиданиях решений Банка Японии и Федрезерва США, передает Reuters.

Так, доллар стабилизировался у отметки в 101,77 иены, после снижения на 0,4 процента в понедельник.

Индекс доллара с утра торговался на уровне 95,880, отойдя от двухнедельного пика в 96,108, достигнутого в минувшую пятницу.

Евро укрепился до $1,1171 после минимума почти за две недели в $1,1149, достигнутого 19 сентября.

Читайте такжеНацбанк укрепил официальную гривнюПредставители Банка Японии в последние недели указывали на то, что существует пространство для дальнейшего снижения ставок, несмотря на критику, что это вредит финансовым организациям и экономическим настроениям. Согласно появившейся информации, японский ЦБ по итогам заседания на этой неделе может сделать отрицательные процентные ставки центром своей монетарной политики.

Иена резко росла после нескольких предыдущих заседаний регулятора, так как его решения разочаровывали рынки.

"Банк Японии может и не пойти на меры смягчения политики, в этом случае пара доллар/иена может протестировать уровень в 101 или 100 иен", - сказал Кодзи Фукая из FPG Securities.

Некоторые чиновники ФРС в последнее время усилили "ястребиную риторику", заявляя, что регулятор готов повысить ставки в ближайшем будущем. Хотя подавляющее большинство аналитиков считают, что регулятор на этой неделе оставит ставки без изменений, некоторые участники рынка ждут, что ЦБ более явно укажет на свою готовность их повысить.

Это должно поддержать доллар, в то время как большинство других ЦБ мира продолжают цикл смягчения политики.