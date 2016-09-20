Пенсионный сбор с покупки валюты могут отменить в ноябре – министр финансов

Отмена сбора в Пенсионный фонд с операций по покупке наличной иностранной валюты возможна в ноябре, после чего правительство откорректирует проект государственного бюджета Украины на следующий год.

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Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире канала 3S.TV.

Отвечая на вопрос о том, почему в бюджете предусмотрены поступления от пенсионного сбора с покупки валюты, в то время как отмена этого сбора предусмотрена в меморандуме с Международным валютным фондом, министр отметил, что последней версии меморандума с МВФ еще нет, так как он не обнародован Фондом, но при этом подтвердил, что вопрос отмены пенсионного сбора действительно обсуждался при подготовке документа.

«Позиция Минфина – этого не делать, потому что это снижение доходов бюджета. Но мы это поддержали, потому что понимаем, на что этот шаг направлен - чтобы убрать теневые обороты. Потому мы это поддержали и где-то, если не ошибаюсь, в ноябре должны внедрить», - сказал Данилюк.

Министр пояснил, что в текущем проекте бюджета этот сбор предусмотрен, поскольку бюджет основан на действующей базе, однако еще есть время, чтобы откорректировать проект.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде сохранить в 2017 году сбор в Пенсионный фонд с операций по покупке наличной иностранной валюты. Согласно приложениям к законопроекту «О государственном бюджете Украины на 2017 год» (№5000) в следующем году правительство ожидает поступлений в госбюджет от операций по покупке иностранной валюты в наличной форме в сумме 260,586 млн грн.

Кроме того, 19 сентября главное научно-экспертное управление Верховной Рады обнародовало заключение к законопроекту №4741, предлагающему отменить уплату пенсионного сбора с покупки наличной валюты физическими лицами, в котором эксперты рекомендовали для принятия взвешенного решения получить соответствующее экспертное заключение правительства.

Ранее в Национальном банке Украины неоднократно заявляли, что отмена пенсионного сбора с покупки наличной валюты снизит оборот теневого рынка в Украине, который, по оценкам экспертов, достигает 1 млрд долл. ежемесячно.

Обязательный пенсионный сбор с покупки валюты в наличной и безналичной формах по ставке 0,5% был введен для юридических и физических лиц в 2014 году Законом Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине».

В начале 2015 года Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы» ставка сбора была повышена до 2%, при этом юридические лица и операции по безналичной покупке валюты были освобождены от уплаты сбора.