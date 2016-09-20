Оплата электронными деньгами в первом полугодии выросла в 1,6 раза - НБУ

В первом полугодии 2016 года пользователи оплатили электронными деньгами товары, работы и услуги на общую сумму 1,8 млрд грн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.

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Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины, общее количество выпущенных электронных денег в первом полугодии этого года увеличилось почти в 2 раза по сравнению с первым полугодием 2015 года - с 21,6 млн грн до 39 млн грн.

Общее количество «электронных кошельков» и «учетных записей» за соответствующий период увеличилось в 1,2 раза - с 36 млн до 43,6 млн.

Как сообщал УНИАН, сумма операций по оплате товаров, работ и услуг с использованием электронных денег в 2015 году составила 3,2 млрд грн.