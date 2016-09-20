Рада хочет узаконить идентификацию граждан через электронную цифровую подпись

За принятие соответствующего законопроекта №4685 «Об электронных доверенных услугах» проголосовали 260 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов сообщил, докладывая по законопроекту №4685, что его принятие поможет развить единое пространство доверия между Украиной и ЕС, что, в свою очередь, будет способствовать активизации трансграничного сотрудничества.

«Законопроект «Об электронных доверенных услугах» ставит целью законодательно урегулировать рынок электронных доверенных услуг, обеспечить эффективное трансграничное сотрудничество, а также интегрировать Украину в мировое электронное информационное пространство», - отметил он.

Кроме того, по словам Петухова, данный законопроект будет способствовать созданию условий для развития и функционирования области электронных доверенных услуг в Украине, повышению доверия к электронным доверенным услугам со стороны граждан, защите прав и законных интересов пользователей этих услуг, а также защите их персональных данных.

Как сообщал УНИАН, внедрение электронных бесконтактных услуг, переход на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина является необходимым условием для внедрения системы электронного правительства в Украине. В 2014 году Кабмин заявил о намерении запустить электронное правительство в Украине до 2017 года. К тому же времени Кабмин планирует принять закон о единой системе электронного взаимодействия и полностью отказаться от бумажного документооборота.

Mobile ID – сервис мобильной идентификации пользователей, который позволяет абоненту использовать свой мобильный телефон с установленной в нем SIM-картой для безопасной электронной идентификации. Mobile ID можно использовать для доступа к защищенным электронным документам, а также чтобы ставить цифровую подпись на документах. Такой стандарт способен улучшить качество предоставления административных и других сервисов. В Украине впервые стандарт Mobile ID был реализован на портале административных услуг во Львове.

В октябре 2015 года глава Минюста Павел Петренко на заседании Кабинета министров призвал членов правительства переводить административные услуги, предоставляемые их ведомствами, в электронный режим при помощи идентификации граждан через систему Bank ID на базе клиентских данных банков.