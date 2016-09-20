Госзакупки по-новому: экономия благодаря Prozorro достигла 4 миллиардов

Экономия бюджетных средств благодаря использованию системы государственных закупок Prozorro, распространившейся на всех государственных заказчиков с 1 августа, достигла 4 млрд грн.

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Соответствующая информация опубликована на сайте бизнес-аналитики Prozorro.

При этом количество тендеров за время работы системы достигло 208 тыс., количество организаторов торгов составило 11,17 тыс., а среднее количество предложений на торг - 2,61.

Как сообщал УНИАН, система электронных государственных закупок Prozorro с 1 августа стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ.

Ожидается, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 млрд грн, в 2017 году - 50 млрд грн.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.