Гривня снизилась на 6 копеек – до 25,82 за доллар

Во вторник, 20 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,76/25,82 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8650/28,9290 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3970/0,3990 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,7824 грн/долл., к этому часу заключена 41 сделка на сумму 14,95 млн долл.