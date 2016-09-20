Рада планирует разрешить госорганам использовать облачные технологии для хранения информации

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, разрешающий министерствам, ведомствам и государственным структурам использовать облачные технологии для хранения информации, которая не содержит государственную тайну, с целью повышения эффективности обмена данными.

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За принятие соответствующего законопроекта №4302 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обработки информации в системах облачных вычислений» проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, докладывая по законопроекту №4302, сообщил, что его принятие позволит государству развивать рынок облачных технологий, который является очень эффективным. Кроме того, госорганы смогут работать с большими объёмами данных, что позволит оптимизировать все государственное процессы.

Данный законопроект предусматривает введение в украинское законодательство таких понятий, как «система облачных вычислений» и «поставщик облачных услуг», а также определение особенностей обработки информации в системах облачных вычислений.

Как сообщал УНИАН, по мнению заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, использование информационных и облачных технологий в госорганах будет способствовать развитию электронной демократии в стране и станет эффективным инструментом в борьбе с коррупцией в системе государственного управления.

При этом Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) призывал депутатов отозвать законопроект №4302, поскольку он противоречит ряду действующих в Украине законодательных актов, создает угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, УСПП сообщает, что вследствие принятия этого проекта закона госорганы потеряют контроль над информацией, передаваемой третьим лицам, которые не несут ответственности за ее хранение, а также усилится зависимость государства от внешних факторов и увеличится уязвимость объектов критической инфраструктуры.

26 мая 2016 года Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины начало сотрудничество с ведущим провайдером облачных технологий и оператором одного из крупнейших в Украине дата-центров – компанией De Novo, в рамках которого национальный онлайн-портал открытых данных Data.gov.ua будет размещен на облачных ресурсах De Novo. Согласно данным De Novo, на основе открытых данных в странах Евросоюза реализуется множество успешных социальных и коммерческих проектов, оборот которых составляет сотни миллионов евро в год.

По данным совместного исследования De Novo и аналитической компании IDC, объем украинского рынка облачных услуг в Украине в 2015 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 5,9% - до 9 млн долл.