У коррупционеров конфисковали лишь 78 тысяч гривень из запланированных 7,8 миллиарда за год

За семь месяцев этого года в пользу государства поступило 78 тыс. грн конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества коррупционеров.

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Об этом свидетельствуют данные Отчета о выполнении госбюджета за январь-июль 2016 года, пишут «Наші гроші».

В частности, по состоянию на 1 августа по коду классификации 50080100 «Конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения» в спецфонд госбюджета было зачислено 78 382,69 грн.

При этом в 2016 году по плану должно поступить 7,75 млрд грн средств, конфискованных у коррупционеров.

А согласно проекту закона о госбюджете на 2017 год ожидается поступление от конфискации таких средств в размере 10,5 млрд грн.

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Как пишет издание, что в конце 2015 года Генеральная прокуратура сообщила, что в прошлом году средства при исполнении решений судов о конфискации имущества и специальной конфискации фактически зачислялись за семью разными кодами бюджетной классификации.

Это было связано с тем, что название кода 50080100 было сформулировано как «конфискованные средства и средства от реализации конфискованного имущества, которые были присвоены коррупционными методами». А в действующем законодательстве Украины отсутствует термин «присвоение коррупционными методами», поэтому были неоднозначные его толкования и зачисление средств на различные коды.

Впрочем, как заверила ГПУ, в госбюджете-2016 это было исправлено и в этом году все конфискованные коррупционные средства уже поступают на один код (50080100).

По данным ГПУ, за январь-ноябрь 2015 года конфискация и спецконфискация была применена к 77 лицам, совершивших коррупционное правонарушение и решения по которым вступили в силу. По состоянию на конец года было выполнено 20 приговоров с 77 и в бюджет было перечислено 255 тыс грн. При этом согласно Отчету о выполнении госбюджета за 2015 год по коду 50080100 поступило 100 тыс. грн, при плане – 1,5 млрд грн.