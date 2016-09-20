Розничная торговля в Украине с начала года увеличилась на 3,1%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2016 года увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в сопоставимых ценах) – до 731,6 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли во Львовской и Киевской областях – на 7,7% и 7,3%, до 43,3 миллиарда гривень и 38,5 миллиарда гривень соответственно. Наибольшее снижение оборота зафиксировано в Донецкой области – на 5,9%, до 24,9 миллиарда гривень. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 3,9% – до 116 миллиардов гривень.

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Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2015 году оборот розничной торговли составил около 1 триллиона гривень, что на 20,7% меньше аналогичного показателя за 2014 год.