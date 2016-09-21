Банк Японии оставил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%

Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, что соответствует прогнозу аналитиков, передает Bloomberg.

Это решение регулятор принял на своем очередном заседании.

Банк Японии вновь подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно (примерно 654 миллиарда долларов).

Читайте такжеЯпония решила направить $274 миллиарда на поддержку экономикиРегулятор также планирует увеличить денежную базу до стабилизации инфляции в стране на уровне 2% в год.

В январе 2016 года ЦБ Японии впервые ввел отрицательную процентную ставку, установив ее на уровне минус 0,1%. Ставка применяется к текущим счетам финансовых институтов в Банке Японии.

Процентная ставка – это процент, под который центральный банк страны выдает кредиты коммерческим банкам. В свою очередь, данная ставка определяет кредитные и депозитные ставки коммерческих банков. Ставки по кредитам и депозитам для населения устанавливают относительную стоимость денег. Как основной инструмент монетарной политики, низкая процентная ставка может стимулировать рост экономики путем роста выдачи кредитных средств, а значит роста затрат. Дешевые деньги стимулируют инвестиции бизнеса и ведут к ускорению темпов роста экономической деятельности. Повышение процентной ставки, чаще всего, происходит во время роста экономики, когда население и бизнес могут выдержать повышение стоимости заемных средств.