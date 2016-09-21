Нацбанк ослабил официальную гривню на 4 копейки
09:59, 21 сентября 2016Финансы
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на среду, 21 сентября, на отметке 25,8055 грн/$.
Гривна ослабла по отношению к доллару на 4 копейки / Фото УНИАН
Об этом сообщает финансовый портал Минфин.
Таким образом, курс гривны ослаблен на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,7670 грн/$ во вторник, 20 сентября). Курс евро зафиксирован на уровне 28,8609 грн/евро (20 сентября – 28,7689 грн), 10 рублей – 3,9853 грн/рубль (20 сентября – 3,9692 грн).
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Как сообщал УНИАН, 20 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,89/25,96 гривны/доллар.
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