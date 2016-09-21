Экономика Японии вырвалась из 15-летней дефляции

Японская экономика вышла из состояния дефляции, в которой находилась последние 15 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление центрального Банка Японии.

"С точки зрения продолжавшегося падения цен дефляция закончилась", - говорится в официальном заявлении этого главного финансового регулятора Японии.

На фоне объявления Центробанка, сделанного по итогам двухдневного заседания, курс доллара США почти на целый пункт укрепил свои позиции по отношению к иене, выйдя на отметку 102 иены за доллар. Ослабление курса национальной валюты выгодно японским крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.

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В то же время Центробанк признал, что пока не удается реализовать поставленную задачу по достижению контролируемой инфляции на уровне 2% в год. Среди причин, в том числе, называется общемировое падение цен на нефть. Тянувшаяся более 15 лет дефляция в Японии вела к свертыванию производства, сокращению инвестиций и доходов населения.

Для борьбы с нейБанк Японии вел сверхмягкую денежную политику, расширяя денежную базу в стране на 80 триллионов иен (около 752 миллиардов долларов по текущему курсу) ежегодно за счет закупок гособлигаций и других ценных бумаг.

Вывод японской экономики из дефляции - один из пунктов экономической политики премьер-министра Синдзо Абэ, получившей название "абэномика".