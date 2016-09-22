10 советов от тех, кто разбогател

Финансовые эксперты уверяют, что рецепт богатства таков — активно работайте, живите по средствам, умейте экономить. Однако богатые, похоже, с этим не согласны, и чаще всего деньги в списке их приоритетов стоят далеко не на первом месте.

Если ваша цель — стать миллионером, вот несколько советов, которые помогут вам разбогатеть.

1. Не зацикливайтесь на деньгах. Смотрите на них не как на цель вашей жизни, а как на вознаграждение за достойные поступки.

2. Помогайте другим людям. Успешные люди знают, что их успех основан на успехе других.

3. Смотрите на деньги как на ресурс, помогающий заниматься любимым делом.

4. Будьте экспертом в чем-либо. Одно единственное занятие, которое вам хорошо удается, может сделать из вас миллионера.

5. Записывайте свои победы: сколько людей вы осчастливили, какие шаги к успеху предприняли и т. д.

6. Стройте планы на будущее и следуйте им.

7. Привлекайте средства других. Не работайте за деньги, пусть деньги работают за вас.

8. Записывайте идеи и мысли.

9. Умейте себя ограничивать. Для начала откажитесь от никотина и излишнего кофе.

10. Будьте себе хозяином. Большинство миллиардеров заработали свой капитал за счет собственного бизнеса.

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