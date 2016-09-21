Нацбанк решил поддержать гривну: снова будет продавать доллары

Об этом сообщается на сайте регулятора.

На предыдущем аукционе, 13 сентября, Нацбанк зафиксировал превышение предложения валюты на межбанке над спросом и купил 19,7 миллионов долларов США по курсу 26,3 грн/долл.

Согласно анонсу на сайте регулятора, объем сегодняшнего аукциона составит до 30 миллионов долларов США, а заявки банков для участия в торгах принимаются до 12:00.

По информации дилеров коммерческих банков, на сегодня, 21 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке на открытии торгов установились на уровне 25,89/25,96 грн/долл.

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Данные об средневзвешенный курс гривни на межбанке на этот час на сайте НБУ пока отсутствуют.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальный банк Украины установил на сегодня официальный курс гривны к доллару на отметке 25,8055 грн/$. Курс евро зафиксирован на уровне 28,8609 грн/евро (20 сентября – 28,7689 гривень), 10 рублей – 3,9853 гривень/рубль (20 сентября – 3,9692 гривень).