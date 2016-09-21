JPMorgan ухудшил прогноз сокращения ВВП России

Американский инвестиционный банк JPMorgan ухудшил прогноз по снижению ВВП России по итогам 2016 года с прежних 0,5% до 0,6%.

Прогноз роста экономики страны в следующем году понижен до 1,1% с 1,4%, сообщает ТАСС.

"Ястребиные заявления ЦБ и более медленный темп снижения ключевой ставки предполагает более слабое восстановление в следующем году", - говорится в обзоре экономиста JPMorgan Анатолия Шаля.

Кроме того, банк может понизить прогноз по инфляции в РФ в конце 2017 года до 4,5%, прогноз на 2018 год понижен до 4,4% с 4,6%.

Банк России 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 10%.

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Ранее в сентябре Росстат подтвердил свою предварительную оценку спада ВВП во II квартале 2016 года в 0,6%. При этом объем ВВП за I полугодие этого года составил в текущих ценах 38,541 триллиона рублей (595,2 миллиарда долларов), по сравнению с январем-июнем прошлого года российская экономика сократилась на 0,9%. Эта оценка также была подтверждена.

Данные статистической службы совпали и с оценками Минэкономразвития РФ: ВВП России в июле с исключением сезонного фактора сократился на 0,1% в месячном выражении после нулевой динамики июня текущего года, в годовом выражении ВВП в июле оказался ниже прошлогоднего на 0,7%.

Между тем, международное рейтинговое агентство Moodyʼs прогнозирует, что по итогам текущего года экономика России сократится на 1%, следует из обзора агентства.

В начале сентября глава российского Минэкономразвития Алексей Улюкаев говорил, что министерство ухудшило базовый прогноз по динамике ВВП России на 2016 год до минус 0,5-0,6% с минус 0,2%.