Кабмин представляет в Раде проект госбюджета на следующий год

Кабинет министров Украины начал представление в Верховной Раде проекта государственного бюджета на 2017 год.

Предваряя дискуссию, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что задача Кабмина и парламентариев - выйти на единый компромиссный документ, который позволит закрепить тенденции экономического роста.

"Сегодня мы представляем в соответствии с регламентом проект государственного бюджета на 2017 год. Правительство вовремя, 15 сентября, внесло этот документ. Мы хотели бы, чтобы мы провели качественную дискуссию о том, какой будет финальная редакция этого бюджета. Но главное, мы внесли бюджет честно, открыто. Бюджет, в котором сбалансированы доходы и расходы, и в котором есть приоритеты, которые опираются на экономический рост, и приоритеты, которые позволят начать восстановление социальной справедливости", - сказал Гройсман.

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Он напомнил, что приоритетами бюджета являются безопасность и оборона, строительство дорог, финансовая децентрализация, сохранение стипендий, повышение зарплат учителей и медиков, финансирование программ обеспечения лекарствами, поддержка аграриев, увеличение расходов на региональное развитие и другие.

"Сегодняшняя презентация будет только началом взаимодействия и конструктивного диалога, чтобы выйти на качественный документ и сделать это вместе", - сказал Гройсман.

Как сообщил УНИАН, 15 сентября Кабмин утвердил и подал в парламент проект госбюджета на 2017 год с дефицитом 3% ВВП, заложенным ростом экономики на 3%, доходами в 706,269 миллиарда гривень, расходами – 775,265 миллиарда гривень.