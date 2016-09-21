Гривня на межбанке снова упала ниже 26 за доллар

В среду, 21 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,96/26,02 гривни/доллар.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9400/28,9990 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4020/0,4040 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,9794 гривни/доллар, к этому часу заключено 257 сделок на сумму 102,5 миллиона долларов.