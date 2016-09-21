На стипендии в 2017 году выделено на 576 миллионов больше и изменен подход к их выплате - Данилюк

Стипендиальный фонд в проекте государственного бюджета на 2017 год увеличен на 576 миллионов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил на заседании Верховной Рады, представляя проект бюджета-2017.

Он отметил, что проектом предусмотрено "изменение подходов к выплатам стипендий".

По словам Данилюка, "академические стипендии будут выплачиваться по рейтингу успеваемости, а социальные - по уровню доходов семьи".

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в проекте госбюджета на следующий год предлагает увеличить расходы на выплату стипендий до 5,8 миллиарда гривень.

Кабмин разделит стипендиальный фонд в 2017 году на две части, направив на выплату академических стипендий лучшим студентам 2,84 миллиарда гривень, а на выплату социальных стипендий студентам из малообеспеченных семей – 2,98 миллиарда гривень.

Изменения произойдут и в системе определения стипендиатов. Так, академические стипендии будут назначаться по рейтингу успеваемости студентов от Министерства образования, тогда как на сегодняшний день стипендию получают все, чей средний балл успеваемости составляет 4.0 и выше.

Социальные стипендии будут получать дети из малообеспеченных семей, определять которые, исходя из доходов семьи, будет Министерство социальной политики.