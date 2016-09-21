Проект бюджета-2017 предусматривает повышение на 33,5% зарплат учителям - министр финансов

Проектом государственного бюджета на следующий год предусмотрено повышение на 33,5% зарплат учителям, а также финансирование учреждений профессионально-технического образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил на заседании Верховной Рады, представляя проект бюджета-2017.

Он отметил, что в следующем году размеры зарплат учителей будут увеличены на 33,5%. В частности, средние зарплаты педагогических работников в учебных заведениях вырастут благодаря повышению окладов на два тарифных разряда, то есть с 12-го до 14-го.

Он также сообщил, что в следующем году в бюджете решается вопрос финансирования профессионально-технических училищ. По словам министра, будут выделены средства на получение полного общего среднего образования в ПТУ, и “на это предусмотрено 1,6 миллиарда гривень”.

Кроме того, Данилюк проинформировал, что планируется увеличить зарплаты медицинским работникам.

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"Зарплата врача-терапевта к концу года будет составлять 7910 гривень", - отметил он, но при этом добавил, что такая зарплата будет не во всех регионах, а только в пилотных регионах по реформированию медицинской системы.

Он сообщил, что расходы на здравоохранение в 2017 году предусмотрено увеличить на 8,2 миллиарда гривень. По словам Данилюка, в частности, до 5,9 миллиарда гривень увеличены расходы на централизованную закупку лекарств, что будет достаточно для покрытия 100% потребности в лекарствах тяжелобольных граждан - онкобольных, инфицированных ВИЧ/СПИДом, а также диабетиков.