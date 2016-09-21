В проекте госбюджета-2017 сохранена полноценная децентрализация – Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время представления в ВР проекта закона о государственном бюджете Украины на 2017 год.

«Рост местных бюджетов в этом году произойдет на уровне плюс 25 миллиардов гривен», – сказал Гройсман.

Он заверил, что в госбюджете на 2017 год «сохраняется полноценная децентрализация с одновременной реальной ответственностью местных органов власти».

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«Если на уровне района или какой области будет соответствующая проблема следующего года, и надо будет сбалансировать их и поддержать, то мы заложили 14,9 млрд грн. ресурса, который можно будет направить на такую поддержку», – сказал премьер.

По его словам, «никаких угроз, никаких срывов финансирования, никаких чрезмерных потерь местных бюджетов в этой системе не предусмотрено и не будет».