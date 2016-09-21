Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2017 год с дефицитом 3% ВВП

Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% ВВП, доходами в 706,269 миллиарда гривень, расходами – 775,265 миллиарда гривень.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Читайте такжеБюджет-2017: налоговые поступления ожидаются на уровне 588 миллиардов

"Представление проекта государственного бюджета состоялось. В соответствии со статьей 154 регламента Верховной Рады Государственный бюджет Украины на 2017 год считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября правительство на внеочередном заседании утвердило проект госбюджета. В ходе презентации премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития. В частности, закладываемый рост ВВП должен составить не менее 3%.

Основными приоритетами бюджета являются финансирование обороны и безопасности в объеме порядка 129 миллиардов гривень, поддержка аграриев в объеме не менее 5,5 миллиарда гривень, продолжение процесса децентрализации и увеличение Фонда регионального развития до 9 миллиардов гривень, строительство дорог за счет средств Дорожного фонда (объем ассигнований закладывается на уровне 14,2 миллиарда гривень, а также 1 миллиард гривень за счет возможного привлечения средств международных финансовых организаций).

Также сообщается, что в центре внимания правительства - финансирование образования в объеме более 20 миллиардов гривень, а также финансирование сферы здравоохранения.

Резюмируя презентацию, Гройсман подчеркнул, что едва ли не впервые за годы независимости правительство не только представило проект бюджета вовремя - как того требует Конституция, но и представило "честный бюджет", основанный на реальных доходах.

В июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 гривни за доллар.

В рамках действующего законодательства правительство должно вносить на рассмотрение парламента проект госбюджета на следующий год до 15 сентября текущего года, однако последние несколько лет Кабмин вносил проект в Верховную Раду и сразу же отзывал для доработки.