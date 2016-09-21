На культуру выделят из бюджета на 1 миллиард больше - Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявляет, что в проекте государственного бюджета-2017 предусмотрено увеличение расходов на культуру на 1 миллиард гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время представления проекта Закона о Государственном бюджете Украины на 2017 год сегодня в Верховной Раде.

"В следующем году культура не будет финансироваться по остаточному принципу. Расходы на культуру увеличены на 1 миллиард гривень", - заявил министр.

Читайте такжеРада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2017 год с дефицитом 3% ВВП

В частности, добавил он, на подготовку и проведение в Украине песенного конкурса "Евровидение" предполагается 455 миллионов гривень.

Кроме того, отметил он, на создание и распространение национальных фильмов планируется выделить 500 миллионов гривень, на строительство второй очереди Национального музея-мемориала памяти жертв Голодомора - 14 миллионов гривень. На ремонт и реставрационные работы на объектах культурного наследия, в том числе на объектах Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и обустройство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни, - 60 миллионов гривень.

Как сообщалось, в государственном бюджете на 2016 год на финансирование культуры заложено 2,6 миллиарда гривень.