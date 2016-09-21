Вкладчикам "Смартбанка" завершили массовые выплаты
Возмещение средств вкладчикам, не обратившимся в банк-агент, возможно по результатам рассмотрения их письменных обращений в фонд.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил массовые выплаты вкладчикам ликвидируемого "Смартбанка".
Как сообщается на сайте фонда, возмещение средств вкладчикам, не обратившимся в банк-агент с 26 июля 2015 года по 6 сентября 2016 года, возможно по результатам рассмотрения их индивидуальных письменных обращений в фонд.
Читайте такжеФонд гарантирования начал ликвидацию "Смартбанка" - вкладчикам начнут выплаты с 26 июля
Справка УНИАН. Банк "Рыночные технологии", переименованный в октябре 2014 года в "Смартбанк", работает на рынке Украины с 2010 года.
Национальный банк Украины принял решение об отнесении "Смартбанка" к категории неплатежеспособных 25 мая.
Фонд гарантирования начал ликвидацию "Смартбанка" с 25 июля.