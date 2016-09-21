Основным драйвером роста ВВП стали инвестиции – НБУ

Основным двигателем экономического роста во втором квартале стали инвестиции, которые поддерживались улучшением деловых ожиданий, говорится в комментарии на сайте Национального банка Украины.

Регулятор напомнил, что во втором квартале 2016 года реальный ВВП вырос на 1,4% в годовом измерении, по сравнению с I кварталом 2016 реальный ВВП повысился на 0,6% (за вычетом сезонного фактора).

При этом НБУ отметил, что рост реального ВВП оказалось несколько ниже ранее опубликованной оценки регулятора в 1,6%.

"Это может объясняться влиянием транспортных осложнений на востоке страны в конце квартала. Они притормозили промышленную активность, прежде всего горно-металлургического комплекса, и ухудшили показатели деятельности грузового транспорта", - отмечается в сообщении.

Кроме того, НБУ отметил, что медленно восстанавливались секторы услуг. При этом продемонстрировало рост сельское хозяйство благодаря раннему старту уборочной кампании и высокой урожайности. Положительные результаты показали торговля и строительство, что, как и предполагалось, отражало восстановление внутреннего спроса.

По оценкам НБУ, в третьем квартале на экономическую активность повлияли факторы разнонаправленного действия. С одной стороны, транспортные осложнения на востоке страны не позволяли отдельным предприятиям горно-металлургического комплекса загрузить производственные мощности в соответствии со спросом.

Кроме того, с начала квартала состоялось очередное усиление транзитных ограничений со стороны Российской Федерации. Все это сказалось на промышленном производстве, а также транспорте и торговле.

С другой стороны, результаты уборочной кампании указывают на высокую, по предварительным прогнозам, урожайность сельскохозяйственных культур и, соответственно, лучшие результаты растениеводства.

Также, несмотря на сложности в отдельных сферах экономики, в III квартале продолжили улучшаться деловые ожидания, что будет способствовать дальнейшему наращиванию инвестиционной активности.

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"Мы ожидаем, что влияние положительных факторов будет более устойчивым. Соответственно, прогноз Национального банка НБУ по росту реального ВВП на 1,1% в 2016 году остается актуальным", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, валовый внутренний продукт Украины, согласно обновленным данным Государственной службы статистики Украины, во втором квартале 2016 года в годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, вырос на 1,4%, что на 0,1 п.п. выше предварительной оценки в 1,3%, обнародованной 15 августа.

Номинальный ВВП по итогам второго квартала оставил 531,8 миллиарда гривень, а в расчете на одного человека – 12,453 тысячи гривень.