ТЕМА ДНЯ: Верховная Рада приняла к рассмотрению проект "честного госбюджета" на 2017 год

Верховная Рада Украины в среду приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год, который премьер-министр Владимир Гройсман назвал "честным и реалистичным", основанным на вполне достижимых показателях, и не дающим каких-либо поводов для "шоу покемонов", в которое превращались все предыдущие бюджетные дискуссии.

Документ предполагает предельный размер дефицита в 3% ВВП, доходы в 706,269 миллиарда гривень, расходы – 775,265 миллиарда гривень. Впервые он был подан и представлен в установленные Конституцией сроки.

В этой связи, уже к 1 октября, согласно регламенту, парламентарии должны будут подготовить первые предложения по проекту и рассмотреть весь документ в первом чтении не позднее 20 октября. Всего чтений бюджета должно быть три. К началу декабря документ должен быть полностью согласован и проголосован.

"Представление проекта государственного бюджета состоялось. В соответствии со статьей 154 регламента Верховной Рады, Государственный бюджет Украины на 2017 год считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы", - прокомментировал парламентское решение председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Участвовавшие в обсуждении проекта бюджета народные депутаты коалиционных фракций – "Народного фронта" и Блока Петра Порошенко - отметили, что их требования в части финансирования обороны, сферы образования и медицины в целом правительством учтены. Особое внимание члены коалиции обратили на необходимость урегулирования вопроса возвращения в бюджет украденных предыдущей властью активов.

В свою очередь, оппозиционные фракции - "Самопомич", Радикальная партия Олега Ляшко и "Батькивщина" выразили ряд претензий к подготовленному правительством проекту бюджета.

"Украина - беднейшая страна Европы. Экономика Украины - это экономика колониальной страны. Видимо, из этого и исходило правительство, когда говорило о реалистичности бюджета", - прокомментировал проект бюджета член депутатской группы "Воля народа" Владимир Литвин, посетовав при этом на низкий объем финансирования науки, заложенный правительством.

По мнению Виктории Войцицкой из "Самопомичи", неправильно называть инфраструктуру двигателем экономики, но выделять при этом лишь14 миллиардов гривень. "А на энергоэффективность направляют и вовсе 800 миллионов гривень. Это честно?" - спросила Войцицкая.

По мнению представителей фракции "Батькивщина", проблемной остается перспектива конфискации украденных активов, поскольку непонятно, в каком виде эти деньги могут поступить в бюджет. "Порядка 85% этих активов - это ценные бумаги. То, что правительство учло (возможность возвращения активов - УНИАН) - это плюс. Но что будет с этим ценными бумагами дальше, они потом будут с дисконтом продаваться?" - поинтересовался народный депутат Сергей Соболев.

Выслушав предложения, премьер Владимир Гройсман подчеркнул, что готов к конструктивному диалогу. "Все профессиональные предложения, которые будут обеспечивать рост, будем поддерживать, и правительство тут открыто", - сказал премьер, дав понять, что в любые популистские дискуссии правительство даже вступать не планирует.

"Мы предлагаем вести дискуссию на базе этого бюджета. Мы хотели бы, чтобы в здании парламента бюджет стал лучше", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что пора прекратить пугать людей тарифами, ценами на газ, отсутствием субсидий, всем тем, "чего нет". "Мы определили цену на газ, чтобы схемщики, газовые короли и королевы не наживались на том ресурсе, который принадлежит государству. Мы должны, наконец, установить справедливость. Мы должны сказать, что богатый должен заплатить полную стоимость, а человек с временно невысокими доходами будет полностью защищен государством. Для этого есть механизм субсидий, - сказал Гройсман. - Истерия пройдет тогда, когда мы проведем первые расчеты по жилищно-коммунальным услугам. Это состоится 15 ноября. Вот 15 ноября ситуация исчезнет из повестки дня".

Также конструктивного диалога правительство ожидает и в вопросах налогообложения аграриев.

"Те, кто выращивает сельхозпродукцию, не экспортируют ее. Они не платят НДС, но потом его получают. И надо прекратить эти схемы вымывания денег из бюджета, в том числе и по НДС. Наша задача - прекратить вымывание денег из бюджета и дать их тем, кому это нужно", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что настало время ответственной политики - "политики, которая позволит нашей стране вырваться из тех кандалов, в которых популисты держали ее десятилетиями". "Я призываю к совместной работе, к объединению усилий во славу нашей Украины", - резюмировал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября правительство на внеочередном заседании утвердило проект госбюджета. В ходе презентации премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития. В частности, закладываемый рост ВВП должен составить не менее 3%.

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Основными приоритетами бюджета являются финансирование обороны и безопасности в объеме порядка 129 миллиардов гривень, поддержка аграриев в объеме не менее 5,5 миллиарда гривень, продолжение процесса децентрализации и увеличение Фонда регионального развития до 9 миллиардов гривень, строительство дорог за счет средств Дорожного фонда (объем ассигнований закладывается на уровне 14,2 миллиарда гривень, а также 1 миллиарда долларов за счет возможного привлечения средств международных финансовых организаций).

Также сообщается, что в центре внимания правительства - финансирование образования в объеме более 20 миллиардов гривень, а также финансирование сферы здравоохранения.

Резюмируя презентацию, Гройсман подчеркнул, что едва ли не впервые за годы независимости правительство не только представило проект бюджета вовремя - как того требует Конституция, но и представило "честный бюджет", основанный на реальных доходах.

В июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 гривни за доллар.