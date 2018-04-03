Бюджет от Гройсмана: без покемонов

Верховная Рада 21 сентября, спустя два дня после обнародования проекта государственного бюджета на 2017 год, приняла документ к рассмотрению. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал основную финансовую роспись страны - «бюджетом экономического развития», поскольку закладываемый экономический рост должен составить не менее 3%.

«Проект бюджета является абсолютно честным, с реальными доходами, которые могут быть направлены на развитие Украины», - заявил на презентации проекта бюджета глава правительства и подчеркнул, что едва ли не впервые за годы независимости Украины бюджет страны представлен на рассмотрение законодателей вовремя.

Представленный проект предполагает рост доходов госбюджета по сравнению с текущим годом на 17% - до 706,3 млрд грн, расходов – на 15%, до 775,3 млрд грн и предельный объем дефицита - 77,6 млрд грн, или 3% ВВП, что соответствует условиям меморандума с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом. Потолок государственного и гарантированного государством долга установлен на уровне 2,3 трлн грн, или 88,8% ВВП.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1% по сравнению с ожидаемыми в текущем году ростом ВВП на 1% и инфляцией 12%.

УНИАН выяснял у экспертов, насколько реалистичны эти показатели, найдет ли первый бюджет премьера Гройсмана поддержку украинского парламента и выполнит ли его страна в будущем году.

Развитие с натяжкой

Главный аналитик «Альфа-банка» (Украина) Алексей Блинов оценил проект госбюджета на 2017 год положительно. «Предложенный макроэкономический прогноз на 2017 год выглядит немного оптимистичным, но является приемлемым. Повышение ключевых социальных стандартов (минимальная зарплата, прожиточный минимум) на 10,1% декабрь к декабрю довольно скромное, но в среднегодовом выражении - это рост на 15,6-15,7%, что соразмерно общему планируемому росту доходов госбюджета», - пояснил он.

По мнению эксперта, очевидно, что многие ведомства будут недовольны предложенным объемом бюджетного финансирования, но ресурс для дальнейшего наращивания расходов без повышения дефицита отсутствует. «Увеличение планового дефицита грозит Украине утратой доступа к финансированию от международных финансовых организаций, поэтому любая дискуссия о повышении тех или иных расходов должна начинаться с поиска компенсаторов», - добавил он.

Также Блинов отметил, что поскольку бюджет построен на ряде существенных налоговых новаций, включая упразднение специального режима НДС в сельском хозяйстве и повышение акцизных ставок, а также на вероятности возврата конфискованных «режимом Януковича» средств, то в случае неспособности обеспечить эти изменения бюджет придется корректировать.

В то же время, эксперт подчеркнул, что госбюджет-2017 сведен с первичным профицитом (баланс бюджета без учета расходов на обслуживание долгов) на уровне 34 млрд грн, или 1,3% ВВП, что очень важно для устойчивости государственных финансов в условиях, когда в реальности Украина тратит на обслуживание долга каждую шестую гривню дохода госбюджета.

Основными источниками финансирования бюджетного дефицита в 2017 году, как отметил Блинов, станут внешние заимствования, чистый прирост которых в рамках сметы ожидается на уровне около 2 млрд долл., в связи с чем крайне важным для страны заручиться положительной динамикой сотрудничества с международными финансовыми организациями.

«Вторым по значимости источником финансирования дефицита запланирована приватизация с поступлениями 17 млрд грн. Пока Украина не может похвастаться успехами на этом фронте, что является одной из основных угроз для выполнения государственного бюджета на текущий год», - резюмировал Блинов.

Первичное сальдо государственного бюджета Украины, % ВВП

Источники: Госстат, Министерство финансов, госбюджет-2016 и проект госбюджета-2017, «Альфа-Банк» (Украина)

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий считает подготовленный правительством проект госбюджета на следующий год вполне реалистичным, а рост доходной части на 17% - достижимым при воплощении в жизнь заявленных прогнозов роста номинального ВВП на 14% и реализации планируемых налоговых изменений, включая отмену льгот для агрохолдингов, пересмотр акцизов и рентных платежей.

«Рост номинального ВВП на 14% в 2017 году тоже не выглядит фантастикой – если «подкачает» рост реального ВВП, который выглядит весьма оптимистично – плюс 3%, то в помощь может традиционно прийти инфляция, тоже оптимистично низкая - на уровне 8%», - отметил он.

По оценкам эксперта, принципиальное отличие текущей сметы от бюджетов прошлых лет – отсутствие квазифискальных расходов.

«Нет поддержки ни «Нафтогаза», ни докапитализации банков, ни кредитования Фонда гарантирования вкладов. Единственное, что остается, - расходы на поддержку угольной отрасли», - пояснил он, отметив, что это позитивный фактор устойчивости госфинансов.

Между тем, как отметил Паращий, пока не представляется реалистичным финансирование бюджетного дефицита, поскольку, к примеру, цифра поступлений от Национального банка на уровне 41 млрд грн условная, так как НБУ сможет перечислить столько, сколько заработает. Кроме того, эксперт напомнил, что еще открыт вопрос перечисления прибыли НБУ текущего года.

Также, как и его коллега, эксперт сомневается в получении доходов от приватизации в объеме 17 млрд грн, считая, что этот план будет сильно недовыполнен.

«Наверное, «бюджет развития» должен предполагать серьезные инвестиции или налоговые льготы с прицелом на рост в последующих годах, что означает временный рост дефицита и/или долга. Очевидно, такой роскоши Украина сейчас не может себе позволить», - сказал Паращий, спрогнозировав, что бюджетный процесс текущего года традиционно превратится в длительные «торги по мелочам».

По мнению главы совета Независимой ассоциации банков Украины, в прошлом министра экономики Романа Шпека, бюджет-2017 не дает оснований рассчитывать, что следующий год станет годом экономического роста, а также годом решительных и структурных реформ, направленных на повышение эффективности и привлекательности украинского государства.

«Вместо этого мы имеем бюджет, который является отображением предыдущего, а чуть ли не самой большой новацией являются планы по конфискации средств. Сложность ситуации требует решительных действий по повышению эффективности государственных финансов и тщательной ревизии расходов. Уже хорошо то, что в бюджете нет предложений эмиссионного финансирования. Но нужно больше уделять внимания тому, что является нашими приоритетами в сфере государственных финансов», - подчеркнул эксперт.

Схватка щедрых и осмотрительных

Депутаты, разразившись шквалом критики уже в первый день обнародования бюджета, в такой способ дали понять, что процесс его принятия в стенах Рады будет долгим и мучительным.

К примеру, представитель парламентского комитета по вопросам бюджета Иван Крулько, комментируя итоги заседания комитета, высказал мнение, что представленный проект имеет право на жизнь, однако вызывает вопросы относительно реалистичности получения запланированных доходов и сбалансированности расходов.

В частности, по его словам, есть вопросы к способности местных бюджетов обслуживать свои расходы, по отмене спецрежима для аграриев и реалистичности ряда доходов, включая 10 млрд грн поступлений от спецконфискации активов «режима Януковича» и 17 млд грн от приватизации. В связи с этим, по мнению депутата, проект, наверняка, претерпит изменения после отработки предложений депутатов и его повторной балансировки.

Народный депутат Виктор Пинзеник, который также входит в бюджетный комитет парламента, а в прошлом занимал пост министра финансов, раскритиковал проект.

«Проект построен на завышенных доходах. И речь даже не о том, что в нем учтены средства, которые должны поступить от еще не принятых налоговых и других изменений, сумма которых превышает 25 млрд грн. Трудно понять, что должно обеспечить запланированный рост доходов, если учесть потерю 10 млрд грн доходов от уплаты рентной платы за добытый газ. Надежды на чудо экономического роста или на инфляцию?», - написал он о проекте в соцсети.

По оценкам депутата, с учетом завышенных доходов, нехватка средств в следующем году может превысить 100 млрд грн, что составляет 4% ВВП, а не 3%, как планирует правительство. «А куда, кроме этого, деть векселя, которыми вместо денег хотят «оплатить» судебные решения? Или средства, которые могут быть направлены на рекапитализацию банков и Фонда гарантирования вкладов? Их в балансе расходов нет», - добавил Пинзеник.

Подтверждением боевого настроения депутатов является и то, как проходило представление бюджета в парламенте.

«Минфин спрогнозировал доходы от НДС в 2017 году на уровне 280 млрд гривен с учетом ликвидации льгот для сельскохозяйственных предприятий. Если посчитать, то это 11% ВВП. В европейских странах с учетом практики использования сниженных ставок по 112 директиве ЕС в среднем показатель составляет 7% ВВП. Возникает вопрос, за счет чего в Украине будут собирать на 4 п.п. выше», - заявила в ходе обсуждения проекта депутат Татьяна Острикова, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Она также отметила, что правительство в рамках бюджета выделяет на поддержку аграриев 5,5 млрд грн, но одновременно благодаря отмене спецрежима по НДС изымает у них 28 млрд грн ресурса, и проект сметы не дает ответа на вопрос - куда направлены эти средства. Также, по словам Остриковой, она не нашла ответов на вопросы, каким стал эффект от верификации соцвыплат и использования системы госзакупок ProZorro и куда направлены средства, сэкономленные по соответствующим статьям.

Судя по выступлению главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Андрея Павелко, проект вызвал дискуссии и в самом комитете. В частности, относительно передачи на местный уровень дополнительной ответственности по финансированию бюджетных расходов учреждений сферы образования и здравоохранения, а также отдельных льгот.

«Дискуссионными были вопросы относительно адекватности объема предоставления в 2017 году прямой бюджетной поддержки агропромышленному комплексу в связи с завершением специального режима налогообложения добавленной стоимости для аграриев», - сказал он.

Кроме того, как отметил депутат, реалистичность выполнения доходов бюджета зависит от принятия законопроекта №5044 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов».

Депутат призвал своих коллег предложения по увеличению расходов госбюджета, которые комитет ожидает до 1 октября, подкреплять реальными, а не выдуманными источниками доходов.

«Как правило, все хотят увеличить расходы. Но не нужно забывать, что для этого необходимо найти реальные, а не выдуманные источники доходов», - подчеркнул Павелко.

Резюмируя полуторачасовое представление и обсуждение проекта, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что услышал много хороших мыслей, которые целесообразно использовать для дальнейшей совместной работы над проектом в парламенте.

«Хочу подчеркнуть, что все профессиональные предложения, которые не будут популистскими, не будут подталкивать нашу страну в экономическую пропасть, а будут обеспечивать экономически рост, мы буем поддерживать», - заявил он.

Глава правительства подчеркнул, что планируемый рост доходной части госбюджета на 17% - абсолютно реальный показатель, а сам бюджет - реалистичный и честный, на базе которого можно дискутировать дальше. Также Гройсман в присущей ему манере строгого отца многодетной семьи призвал депутатов больше не спекулировать на социальных темах и сосредоточиться на конструктивной работе с документом, который в парламентских стенах должен стать «только лучше».

«Для меня приоритет, как и для нашего правительства, вопрос честного бюджета, через честный диалог, абсолютно профессиональный подход, а не тот подход, который мы слышим от некоторых политиканов, которые пытаются превратить честный бюджет, честный подход, возможности дискуссии в «шоу покемонов», – подчеркнул премьер, заверив, что не допустит такого сценария.

По итогам обсуждения парламент принял к рассмотрению подготовленный правительством проект госбюджета, чтобы продолжить работу по доработке документа. Ожидается традиционная для страны жаркая схватка популистов и реалистов.

Однако в этом году, в отличие от предыдущих, у депутатов есть временя на согласование «хотелок», ведь по регламенту они могут представить свои предложения профильному комитету до 1 октября, а в целом бюджет должен быть утвержден до 1 декабря. Опять же, памятуя опыт прошлых лет, участники бюджетного процесса могут не прислушаться к словам премьера и организовать многонедельное традиционное предновогоднее «шоу покемонов», которое закончится принятием закона под хор недовольных.

У нас, украинцев, тоже есть свои «хотелки». Хочется, чтобы как удивил в этом году Кабмин, также удивил и парламент, и налогоплательщикам не снились кошмары накануне новогодних праздников. И чтобы под новогодней елкой были подарки, а не стопка непрочитанных налоговых новаций и бюджетных росписей.

Ольга Гордиенко (УНИАН)