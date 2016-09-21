Порошенко и Лагард договорились о следующем визите миссии МВФ в Украину

23:31, 21 сентября 2016
Финансы
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 Президент Петр Порошенко провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

president.gov.ua

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Порошенко выразил благодарность за решение совета директоров Международного валютного фонда о продолжении программы сотрудничества с Украиной и выделение дополнительных объемов финансовой помощи.

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Собеседники обсудили ход реформ в Украине, в частности было отмечено успешное внедрение реформы в финансово-банковском секторе.

Кроме того Порошенко и Лагард договорились о следующем визите миссии МВФ в Украину осенью этого года.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд поздно вечером 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Комментируя решение Совета директоров Фонда, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что Украина демонстрирует признаки экономического восстановления. Однако стране многое предстоит сделать, чтобы достичь стабильного экономического роста. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отмечал, что решение Фонда - открывает для нашей страны окно возможностей для привлечения инвестиций в экономику.

Решение о выделении средств было принято после более чем годовой паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом около 1,3 млрд долл. уже до конца этого года.

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