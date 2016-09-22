ФРС США сохранила базовую ставку без изменений

Об этом сообщается на сайте регулятора, передает РБК.

Решение соответствует ожиданиям рынка.

Ведомство не исключает, что ставка сохранится на этом уровне лишь некоторое время.

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«Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что станут основанием лишь для постепенного увеличения ставки по федеральным фондам. Ставка, вероятно, останется в течение некоторого времени ниже уровня, который, как ожидается, будет преобладать в долгосрочной перспективе. Текущая траектория ставки будет зависеть от экономических перспектив», - отмечает регулятор.

ФРС воздержалась от прямых сигналов о том, что будет со ставкой в декабре, но отметила, что с момента предыдущего заседания в июле наблюдались позитивная динамика на рынке труда и ускорение экономической активности (с умеренных темпов в январе-июне).

«Хотя уровень безработицы не показал существенных изменений в последние месяцы, число новых рабочих мест было значительным. Расходы домохозяйств существенно выросли, тем не менее инфляция все еще остается ниже целевого уровня в 2%, что частично отражает снижение цен на энергоносители и цен на импорт неэнергетических товаров», - сообщили в ФРС.

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ФРС ожидает, что по мере постепенной корректировки направления денежно-кредитной политики экономическая активность будет расти умеренными темпами и рынок труда укрепится.

Инфляция, вероятно, в краткосрочной перспективе останется на низком уровне, что частично связано со снижением цен на энергоносители, но в среднесрочной перспективе ускорится до 2%, как только пройдет временный эффект снижения цен на энергоносители и цен на импорт, а рынок труда в дальнейшем укрепится, прогнозирует ФРС.

Кроме того, регулятор впервые отметил, что риски для экономики в краткосрочной перспективе «в целом сбалансированы».