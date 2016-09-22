Китай укрепил юань к доллару на фоне решения ФРС

Народный банк Китая повысил в четверг курс национальной валюты КНР жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 225 базисных пунктов до 6,6513 за доллар, сообщает Росбалт.

"Федеральная резервная система (ФРС) США не повышает ставку и участники рынка заняли выжидательную позицию, что способствует ослаблению доллара", - сообщил аналитик Mizuho Securities Чэнь Цзянгуан.

Читайте такжеВсемирный банк впервые выпустит в Китае SDR-облигации

Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых, вновь не исключив, что оставит ее без изменения в течение некоторого времени.

НБК, начиная с августа прошлого года, стал проводить реформу механизма формирования обменного курса юаня к доллару. Китайский ЦБ тогда объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.